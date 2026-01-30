Simeone y los fichajes: “No es tema mío, trabajo con los futbolistas que el club me da”

A tres días del cierre del plazo, en la medianoche del próximo lunes, después de las salidas de Conor Gallagher, Javi Galán, Giacomo Raspadori y Carlos Martín, aún no hay fichajes para complementar el equipo para el segundo tramo de la temporada.

“No es tema mío. Yo soy el entrenador y tengo que trabajar con los futbolistas que el club me da. Yo estoy para trabajar, como lo he hecho siempre desde que llegué”, aseguró el técnico, con cierto tono o apariencia de resignación, por la que fue preguntado después.

“Sé que tengo que trabajar en mi lugar. Mi lugar es ser entrenador y tengo que trabajar como entrenador”, respondió entonces Simeone.

También descartó que el mercado pueda afectar a los futbolistas y al cuerpo técnico en su visita de este sábado al Levante: “En principio, los jugadores no están pensando en la posible llegada de un compañero o no, sino en el partido. Y nosotros (el cuerpo técnico) estamos en la misma situación. Estamos centrados en eso”.

“Ya hemos hablado demasiado del mismo tema (del mercado de invierno), que se hace aburrido. No hay mucho para seguir contando ya todo lo que hablamos”, remarcó.