El Barcelona retoma la Liga ante el Sevilla después de conquistar la Supercopa de España

Tras alzar el primer título de la temporada en una exigente final frente al Real Madrid, resuelta con goles de Esmee Brugts y de la capitana Alexia Putellas en el tiempo añadido desde el punto de penalti (0-2), el conjunto azulgrana vuelve a centrar su atención en el campeonato doméstico, en el que se ha mostrado intratable ante todos sus rivales.

"Estoy muy contento por el título de la Supercopa, pero nadie se va a despistar. Es un título, lo celebras como toca y pasas página. Ahora viene Sevilla, después la Copa de la Reina el jueves, volvemos a jugar el domingo siguiente… y esto no para", ha señalado Pere Romeu en la víspera del último entrenamiento.

En una jornada que tendrá carácter festivo, ya que el club catalán ha confirmado que las jugadoras ofrecerán el trofeo de campeonas a la afición en la previa del encuentro, el Barcelona se medirá a un Sevilla que llega tras sumar sus primeros tres puntos del año en la última jornada, al imponerse al colista Levante (4-2).

"Es un buen equipo, capaz de alternar el juego corto con el juego directo. Si le das tiempo, tiene futbolistas de mucha calidad en el centro del campo para moverte y hacerte daño", ha opinado el preparador catalán.

El conjunto dirigido por David Losada ocupa la sexta posición con 27 puntos, a diez de las plazas europeas que marca la Real Sociedad, y visitará la capital catalana ya sin la delantera Inma Gabarro, después de que su club de origen, el Everton inglés, decidiera rescindir el acuerdo de cesión por una temporada alcanzado el pasado septiembre.

El encuentro será clave para consolidar la ventaja del Barcelona en lo más alto de la clasificación respecto al Real Madrid y servirá, además, como antesala de un nuevo enfrentamiento entre ambos equipos, esta vez en los cuartos de final de la Copa de la Reina, que se disputarán el próximo jueves a partido único.

"Es un partido para mantener a todo el mundo enchufado y para que las jugadoras que tuvieron menos minutos en la Supercopa puedan sumar de cara a mañana. Este año el grado de confianza que me transmite el equipo es máximo; juegue quien juegue, estoy convencido de que lo vamos a hacer bien", ha apuntado el técnico azulgrana.

Teniendo en cuenta la exigencia que supuso la disputa de la Supercopa y la proximidad del compromiso copero, Pere Romeu apostará por las rotaciones, aunque, como ha subrayado el técnico catalán, alineará "un once de garantías", especialmente ahora que la enfermería ha quedado prácticamente vacía.

La única baja confirmada será la de Aitana Bonmatí, que continúa recuperándose de una fractura en el peroné izquierdo. Además, Mapi León, que sufrió un golpe en el tobillo en el entrenamiento del viernes y no se ejercitó este sábado, está pendiente de pruebas para conocer el alcance de la dolencia, por lo que todo indica que tampoco estará disponible.

Por el contrario, Laia Aleixandri, ausente en los últimos cinco partidos por una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, recibirá el alta médica y podrá entrar en la convocatoria para este domingo.