España no quiere fallar ante Italia en su camino hacia las semifinales

El combinado que entrena Jesús Velasco transmite confianza y llega en plena fase de crecimiento a la eliminatoria de cuartos de final, después de ganar a Eslovenia (4-1), Bielorrusia (2-0) y Bélgica (10-3) y con 14 jugadores que conocen de forma perfecta su misión en tanto dentro como fuera de la pista.

España ha sido la primera selección que ha marcado diez goles en un partido de la fase final de la Eurocopa de Fútbol Sala, y sus 16 goles en la fase de grupos igualaron el récord de la competición

Italia, campeona en dos ocasiones, que quedó eliminada inesperadamente en la fase de grupos en 2018 y 2022, puso fin a esa racha tras perder por 6-2 ante Portugal, derrotar a Polonia por 4-0 y empatar contra Hungría (2-2), superándola por diferencia de goles en un partido que tuvo un final dramático.

Sin embargo, Italia no podrá contar con su máximo goleador, Julio de Oliveira, autor de cuatro tantos, debido a una sanción, por lo que el potencial ofensivo de la escuadra “azzurra” bajará de forma notable.

España venció a Italia en dos ocasiones en la fase de clasificación para la Copa Mundial de Fútbol Sala de la FIFA 2024 y tiene ventaja gracias a sus numerosos enfrentamientos importantes en el pasado, entre los que destacan la Eurocopa de 2007 y la fase final de la Copa Mundial de 2004.

Italia es el rival al que más veces en la historia se ha enfrentado España, con un total de 38. De hecho, el 2 de abril de 1982 fue el primer rival de la selección española en un partido que acabó con victoria por 2-4 del equipo dirigido entonces por Teodoro Nieto.

Esos 38 partidos se han resuelto con 25 victorias españolas, cuatro empates y nueve italianas.

La última vez que ambas se midieron fue el pasado 11 de noviembre en un amistoso disputado en Campo Ligure, en Italia, y España venció por 3-4 con goles de Pablo Muñoz, Antonio, Gordillo y Ricardo, todos ellos convocados en la Eurocopa excepto el primero.