Nacho Vidal entra en el once del Oviedo y Arnau en el del Girona

El uruguayo Guillermo Almada, técnico del conjunto andaluz, ha decidido salir con un equipo integrado por Aarón Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Javi López; Sibo, Colombatto; Hassan, Reina, Ilyas Chaira; y Fede Viñas.
Mientras tanto Míchel Sánchez, entrenador del equipo catalán, vuelve a contar para el lateral derecho con el capitán Arnau tras ser baja ante el Getafe por sanción. El once lo forman Ter Stegen; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Fran Beltrán, Iván Martín; Tsygankov, Lemar, Bryan Gil; y Vanat.