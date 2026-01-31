Fútbol Internacional
31 de enero de 2026 - 09:00

Nacho Vidal entra en el once del Oviedo y Arnau en el del Girona

Redacción deportes, 31 ene (EFE).- La presencia de Nacho Vidal y de Arnau Martínez son las principales novedades en los onces con los que partirán el Oviedo y el Girona en el duelo que dirimen este sábado en el estadio Carlos Tartiere correspondiente a la vigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports.

Por EFE

El uruguayo Guillermo Almada, técnico del conjunto andaluz, ha decidido salir con un equipo integrado por Aarón Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Javi López; Sibo, Colombatto; Hassan, Reina, Ilyas Chaira; y Fede Viñas.

Mientras tanto Míchel Sánchez, entrenador del equipo catalán, vuelve a contar para el lateral derecho con el capitán Arnau tras ser baja ante el Getafe por sanción. El once lo forman Ter Stegen; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Fran Beltrán, Iván Martín; Tsygankov, Lemar, Bryan Gil; y Vanat.