Peñarol y Nacional se reencuentran en el primer clásico del año por la Supercopa Uruguaya

El histórico Estadio Centenario será la sede de un encuentro que arrancará a las 20:00 hora local (23:00 GMT) y que llega cargado de tensión tras un cierre de temporada 2025 en el que los tricolores se coronaron campeones frente a los aurinegros, algo que no ocurría desde 2019.

El técnico tricolor, Jadson Viera, se quitó el título de favorito el pasado miércoles en rueda de prensa. Afirmó que la victoria del campeonato uruguayo ya quedó en el pasado y subrayó que ya piensan en nuevos objetivos, siendo el partido del domingo uno de ellos.

Viera dijo que espera un partido "trabado" y se mostró confiado con la preparación de la plantilla tras una pretemporada que calificó de positiva. El técnico aseguró que tiene a todos los jugadores a la orden, incluido al delantero Maxi Silvera, que llegó al equipo en este mercado de fichajes procedente de Peñarol.

"Ha entrado muy bien en el grupo, en definitiva fue el jugador por el cual lo fuimos a buscar y entonces está en plenas condiciones de poder arrancar", explicó.

En esa misma línea, Sebastián Coates intentó bajar la tensión tras las acusaciones de "traición" vertidas por el jugador aurinegro, Maxi Olivera, recordando que "somos todos colegas". El capitán de Nacional defendió la libertad profesional de cada jugador y cerró filas en torno a Silvera, de quien aseguró que se encuentra entrenando de la mejor manera.

Mientras tanto, los de Diego Aguirre intentan cicatrizar heridas y comenzar el nuevo curso con un golpe de autoridad. El técnico de Peñarol reconoció el pasado viernes ante la prensa que "tienen la necesidad y la obligación de ganar".

Aguirre no eludió la presión que recae sobre el plantel tras haber perdido la definición del Campeonato Uruguayo 2025 ante su tradicional rival. Aseguró que, si bien cuando se pierde una final están dolidos, "cada año que empieza es una historia nueva, hay que dar vuelta la página".

A diferencia de su rival, Peñarol afronta la final con dos ausencias confirmadas en su plantilla. La más notoria es la de Abel Hernández, quien sufrió un esguince de rodilla apenas cinco minutos después de su reestreno en el amistoso ante River Plate y viajó este jueves a España para someterse a un tratamiento especializado.

A esta baja se suma la de Maximiliano Olivera, quien también quedó descartado tras sufrir una lesión de similares características.

De esta forma, los dos equipos más grandes de Uruguay se preparan para la disputa del primer título de la temporada.

Peñarol: Sebsatián Britos; Franco Escobar, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera y Lucas Hernández; Eric Remedi, Jesús Trindade, Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Gastón Togni; Facundo Batista

Nacional: Luis Mejía; Juan de Dios Pintado, Sebastián Coates, Julián Millan, Jaime Patiño; Luciano Boggio, Christian Oliva, Lucas Rodríguez; Juan Cruz De Los Santos; Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez.

Cancha: Estadio Centenario (Montevideo).