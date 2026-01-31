Trent, Rüdiger y Mendy vacían la enfermería; Militao única ausencia en el entrenamiento

El técnico madridista volvió a contar con la presencia de Trent y Rüdiger en el grupo por segundo día consecutivo y, además, recuperó a Mendy en una sesión que le sirvió para valorar de forma individual el estado de cada jugador antes de tomar decisiones para la lista de convocados.

El lateral inglés Trent ya está recuperado de su última lesión muscular, la que sufrió el 3 de diciembre en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda, y ha completado su vuelta progresiva a la dinámica de grupo.

El central alemán Rüdiger ha mejorado de la dolencia en la rodilla izquierda con la que disputó la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid, en un esfuerzo que le pasó factura y le ha apartado del equipo en los últimos encuentros.

También se lesionó en el mismo encuentro el francés Mendy, que supera un problema muscular del gemelo y da un paso en su recuperación al volver a ejercitarse con sus compañeros, pero cuenta con menos opciones de poder integrar la convocatoria.

De esta manera, la única ausencia en el entrenamiento matinal del sábado del Real Madrid fue el brasileño Militao, que aún tiene dos meses por delante de recuperación tras sufrir a inicios de diciembre una rotura del bíceps femoral izquierdo, con afectación del tendón proximal.

Arbeloa dirigió el segundo y último entrenamiento con el que ha preparado el encuentro liguero ante el Rayo Vallecano, obligado a levantar a su equipo tras la dura derrota en ‘Champions League’ ante el Benfica (4-2), que condenó al Real Madrid a jugar la eliminatoria de dieciseisavos de final de la competición.

Tras el calentamiento habitual y los rondos, ya a puerta cerrada, el técnico madridista terminó de ensayar con un partido en un campo de reducidas dimensiones las claves del duelo liguero, en el que podría introducir algún cambio en busca de una nueva reacción.