Fútbol Internacional
01 de febrero de 2026 - 18:05

Berterame: "Siempre es un placer poder coincidir con Leo"

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2437

Chicago (EE.UU.), 1 feb (EFE).- El argentino-mexicano Germán Berterame, nuevo fichaje del Inter Miami, aseguró este domingo que "siempre es un placer poder coincidir" con Leo Messi.

Por EFE

"Siempre es un placer poder coincidir con Leo, pero más allá de eso, el proyecto y el nivel del plantel fue lo que más me motivó a venir", dijo Berterame en declaraciones facilitadas por el Inter Miami.

"El proyecto que me presentó el club fue clave en la decisión. Es un aire nuevo para mí y para mi familia, y una motivación muy grande poder formar parte de este equipo", añadió.

El delantero ocupará una plaza de Jugador Designado (Designated Player) y firmó un contrato hasta la temporada 2028-29 de la Major League Soccer, con opción de extensión hasta la campaña 2029-30.

"Tenía muchas ganas de estar ya con el grupo y empezar a conocer a mis compañeros y al staff. Por eso hice este viaje a Medellín (parta la pretemporada del Inter Miami). Quería sumarme lo antes posible y empezar a sentirme parte del equipo", afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy