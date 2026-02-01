Berterame: "Siempre es un placer poder coincidir con Leo"

"Siempre es un placer poder coincidir con Leo, pero más allá de eso, el proyecto y el nivel del plantel fue lo que más me motivó a venir", dijo Berterame en declaraciones facilitadas por el Inter Miami.

"El proyecto que me presentó el club fue clave en la decisión. Es un aire nuevo para mí y para mi familia, y una motivación muy grande poder formar parte de este equipo", añadió.

El delantero ocupará una plaza de Jugador Designado (Designated Player) y firmó un contrato hasta la temporada 2028-29 de la Major League Soccer, con opción de extensión hasta la campaña 2029-30.

"Tenía muchas ganas de estar ya con el grupo y empezar a conocer a mis compañeros y al staff. Por eso hice este viaje a Medellín (parta la pretemporada del Inter Miami). Quería sumarme lo antes posible y empezar a sentirme parte del equipo", afirmó.

