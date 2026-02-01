Fútbol Internacional
01 de febrero de 2026 - 18:10

El Anderlecht destituye a Besnik Hasi

Redacción deportes, 1 feb (EFE).- El Anderlecht belga ha destituido este domingo al técnico albanés Besnik Hasi tras confirmarse el mal momento del equipo con la derrota ante el Standar de Lieja (2-0) en partido de liga.

Por EFE

"El RSC Anderlecht ha finalizado su colaboración con el entrenador Besnik Hasi. El club agradece a Besnik Hasi su compromiso y dedicación. Edward Still se hará cargo temporalmente del primer equipo, a la espera del nombramiento de un nuevo entrenador jefe", indica el club bruselense en un escueto comunicado.

Hasi, de 54 años, se encontraba en la segunda temporada de su segunda etapa al frente del Anderlecht, cuarto clasificado en la Jupiler Pro League a trece puntos del líder, el Royale Union SG, tras una racha de cinco partidos sin ganar.