El Anderlecht destituye a Besnik Hasi

"El RSC Anderlecht ha finalizado su colaboración con el entrenador Besnik Hasi. El club agradece a Besnik Hasi su compromiso y dedicación. Edward Still se hará cargo temporalmente del primer equipo, a la espera del nombramiento de un nuevo entrenador jefe", indica el club bruselense en un escueto comunicado.

Hasi, de 54 años, se encontraba en la segunda temporada de su segunda etapa al frente del Anderlecht, cuarto clasificado en la Jupiler Pro League a trece puntos del líder, el Royale Union SG, tras una racha de cinco partidos sin ganar.