El Betis confirma el fichaje de Álvaro Fidalgo

Según este anuncio, el futbolista nacido en Oviedo el 9 de abril de 1997, formado en las canteras del club azulón, del Sporting y del Real Madrid, ha firmado un contrato con la entidad bética hasta 2030.

Cedido una campana en el Rayo Majadahonda, volvió al filial del club blanco, que lo cedió en 2020 al Castellón, desde donde, seis meses más tarde, dio el salto al América de México, quien lo acabó adquiriendo en propiedad en 2021.

Fidalgo ha sido uno de los jugadores más destacados de su equipo estos años, en los que ha logrado un Campeonato Clausura, una Copa de Campeones y dos Aperturas.