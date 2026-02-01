El protagonista de la jornada 22: Cazorla devuelve la esperanza al Oviedo

La grada del Carlos Tartiere se pone en pie cuando Cazorla salta a calentar. En cada aplauso va el reconocimiento al hijo pródigo, un futbolista que encontró el éxito internacional lejos de Oviedo, pero que regresó a su casa para devolver al equipo de su corazón al lugar de privilegio donde su historia le demanda estar en la elite del fútbol español.

No ocurre solo en su estadio. A Cazorla le ha comenzado a pasar en cada campo que pisa lo que vivió hace unos años Andrés Iniesta. Son patrimonio nacional. Jugadores que pasaron a la historia por los mejores años de una selección española inolvidable. Cazorla siempre desde un segundo plano, con la humildad por bandera, siempre situando el grupo por encima de lo individual pero sosteniendo el alto nivel de calidad cuando defendía a una selección repleta de referentes.

Con 41 años se resiste a ver el momento del final. Sin duda no debía serlo el día del ascenso, tras ser pieza clave en el logro del Real Oviedo con su vuelta. Una leyenda como él debía decir adiós en los mejores estadios y, aunque no está viviendo una temporada sencilla, el cariño de los aficionados lo siente cada día.

Salió al paso de decisiones de la directiva del club en el cese de técnicos. Su nombre no podía mancharse por situaciones de fuera de los terrenos de juego. Dentro deja muestras de su clase eterna con actuaciones como la que protagonizó ante el Girona. Entro a los 65 minutos de encuentro cuando Guillermo Almada tiró de su experiencia para meterle la pausa que necesitaba su equipo en la posesión.

Todo lo que tocó lo hizo bien. Pleno de aciertos en siete pases, uno especialmente importante para desatar con su visión al espacio la acción del tanto del triunfo marcado por Ilyas Chaira. El tanto de la esperanza que devuelve la vida a un equipo que no ganaba en quince jornadas, desde el 30 de septiembre, no lo había marcado Santi pero todos acudían a él en la celebración y la grada le convertía en el héroe. Quien sabe si por última vez. Solo Cazorla sabe el momento en el que dirá adiós al fútbol.