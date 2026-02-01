El Sevilla aplaza al lunes el viaje a Mallorca debido a un problema técnico en el avión

El club andaluz ha informado en un comunicado de que la delegación sevillista, con los veintitrés jugadores convocados por el técnico argentino Matías Almeyda, tenía la "posibilidad de viajar este mismo domingo en otro avión, pero el club decidió priorizar el descanso de los jugadores y no demorar la llegada a Mallorca".

La plantilla pernoctará en la ciudad deportiva del club y volará a Mallorca en la mañana del lunes, donde a partir de las 21.00 horas (20.00GMT) disputarán el encuentro ante el Mallorca, precisa el Sevilla en su escrito, en el que también agradece a la compañía aérea que organizaba el viaje "su plena disposición a la hora ofrecer alternativas de vuelo".