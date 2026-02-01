Fútbol Internacional
01 de febrero de 2026 - 16:20

El Sevilla aplaza al lunes el viaje a Mallorca debido a un problema técnico en el avión

Sevilla (España), 1 feb (EFE).- La expedición del Sevilla, que debía viajar en la tarde de este domingo por vía aérea a Palma de Mallorca, donde el lunes cierra la vigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports, se desplazará finalmente en la mañana del mismo día del encuentro a tierras baleares debido a un problema técnico en el avión.

Por EFE

El club andaluz ha informado en un comunicado de que la delegación sevillista, con los veintitrés jugadores convocados por el técnico argentino Matías Almeyda, tenía la "posibilidad de viajar este mismo domingo en otro avión, pero el club decidió priorizar el descanso de los jugadores y no demorar la llegada a Mallorca".

La plantilla pernoctará en la ciudad deportiva del club y volará a Mallorca en la mañana del lunes, donde a partir de las 21.00 horas (20.00GMT) disputarán el encuentro ante el Mallorca, precisa el Sevilla en su escrito, en el que también agradece a la compañía aérea que organizaba el viaje "su plena disposición a la hora ofrecer alternativas de vuelo".