Ilias Akhomach, titular en el Rayo Vallecano

Akhomach debutó la pasada jornada ante Osasuna aunque sus primeros minutos con la camiseta del Rayo fueron en la segunda parte tras ser suplente. En el Bernabéu actuará de enganche con la punta de ataque, en la que estará Jorge de Frutos.

Una línea por detrás está la segunda novedad del once con la presencia en el centro del campo de Gerard Gumbau junto al senegalés Pathé Ciss.

El Rayo Vallecano sale de inicio con Batalla; Ratiu, Lejeune, Mumin, Chavarría; Pathé Ciss, Gumbau; Isi, Ilias, Álvaro García; y De Frutos.

El Real Madrid, por su parte, inicia con Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Huijsen, Camavinga; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.

