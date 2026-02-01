La portera Anneke Borbe, evacuada en camilla en los instantes finales tras un fuerte golpe

Después del choque en una salida, con 3-2 en el marcador y en los últimos instantes de la prórroga, se quedó tendida en el suelo, donde fue atendida durante unos minutos sobre el césped por los servicios médicos del club, con sus compañeras alrededor de ella, aunque no con gestos de preocupación, antes de ser evacuada en camilla del campo.

El Arsenal, segundos después, se proclamó campeón de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA tras imponerse por 3-2 al Corinthians en la final disputada en el estadio Emirates de Londres.