Fútbol Internacional
01 de febrero de 2026 - 18:00

La portera Anneke Borbe, evacuada en camilla en los instantes finales tras un fuerte golpe

Redacción deportes, 1 feb (EFE).- La portera alemana Anneke Borbe, guardameta del Arsenal, fue evacuada este domingo del terreno de juego en camilla y con oxígeno en los instantes finales de la final de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA contra el Corinthians debido a un fuerte golpe en una de las acciones finales del encuentro.

Por EFE

Después del choque en una salida, con 3-2 en el marcador y en los últimos instantes de la prórroga, se quedó tendida en el suelo, donde fue atendida durante unos minutos sobre el césped por los servicios médicos del club, con sus compañeras alrededor de ella, aunque no con gestos de preocupación, antes de ser evacuada en camilla del campo.

El Arsenal, segundos después, se proclamó campeón de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA tras imponerse por 3-2 al Corinthians en la final disputada en el estadio Emirates de Londres.