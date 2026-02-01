Matías Moreno ya está en casa tras pasar la noche en el hospital tras chocar con Sorloth

Aunque desde el Levante trasladaron que el jugador se encontraba bien, se optó por esta decisión preventiva y que este domingo se le haría una nueva prueba antes de darle el alta y poder trasladarse a su domicilio.

Moreno y Sorloth chocaron cuando atacaron un balón por alto en el minuto 23 del partido que enfrentó a Levante y Atlético de Madrid en el Ciutat de València y ambos acabaron tendidos sobre el césped y tuvieron que abandonar el encuentro.

Moreno salió por su propio pie, aunque acompañado del cuerpo médico del Levante, hasta los vestuarios. Tras el partido, Castro confirmó que fue trasladado al hospital pero por seguir el protocolo.

Sorloth también fue trasladado al hospital tras abandonar el campo en camilla al sufrir un “traumatismo que le provocó una fuerte herida incisocontusa”, si bien las pruebas realizadas a Alexander Sorloth descartaron fracturas y hematomas craneales, por lo que el delantero noruego de Atlético de Madrid regresó a la capital de España con el resto de la expedición rojiblanca.

