1-0. El Roma cede su plaza 'Champions'

Segunda jornada consecutiva sin ganar de los de Gian Piero Gasperini, incapaces en este caso de mellar a un gran Udinese, valiente ante un equipo que aspira a cotas altas para sacar una victoria de entidad.

No fue solo que ganara, es que el Udinese fue en muchos momentos un torbellino que apagó la habitual chispa de la 'Loba' esta campaña. Entre Ekkelenkamp, Atta y Davis, especialmente en la primera mitad, pusieron en muchos apuros a Svilar, meta romanista, con zapatazos desde la frontal del área.

Poco peligro generó el Roma. Y al final, lo pagó caro. Porque nada más reanudar el partido tras el descanso, lo que parecía una inocente falta demasiado escorada para generar peligro con un lanzamiento directo acabó siendo una condena.

Ekkelenkamp, un especialista a balón parado con un golpeo privilegiado, probó fortuna desde lejos y la encontró en el ligero toque en la espalda de Donyell Malen en la barrera. El neerlandés desvió ligeramente la trayectoria y Svilar, casi vencido al otro lado, no llegó a corregir su estirada para evitar el único tanto del partido.

Lo peleó el Roma, pero la fortuna no estuvo de su parte. Cristante encontró el empate en el minuto 90, pero Tsimikas, autor del centro previo, partió de posición antirreglamentaria. Okoye, meta del Udinese, salvó la victoria con una mano tremenda en el 97 a remate de Mancini, ya descolgado en el área en busca de un empate desesperado.

Así las cosas, el Roma cedió su plaza 'Champions'. Es quinto con 43 puntos, dos menos que una 'Juve' que dormirá cuarta. El Udinese sigue creciendo y es noveno con 32 unidades, a nueve de los puestos europeos.