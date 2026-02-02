02 de febrero de 2026 - 19:00
3-0. El Sunderland insiste en Europa y el Burnley enlaza 15 jornadas sin ganar
Redacción deportes, 2 feb (EFE).- El Sunderland goleó este lunes al Burnley (3-0) para mantener su insistencia en Europa, todavía a cuatro puntos de la quinta posición del Chelsea, mientras su rival dio otro paso más hacia el descenso, en el penúltimo puesto, con 15 jornadas consecutivas sin ganar y a once puntos de la zona de permanencia.
Bryan Brobbey abrió el marcador con el 1-0 en el minuto 10, tras tocar en un defensa; Habib Diarra agrandó la diferencia a la media hora, con el 2-0 después de un rechace dentro del área, y Chemsdine Talbi anotó el 3-0 con un golazo de rosca con la derecha desde fuera del área.
La última victoria del Burnley data del pasado 26 de octubre, cuando se impuso por 2-3 al Wolwerhampton, el único equipo al que supera en la tabla en la actualidad.