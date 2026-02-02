3-0. El Sunderland insiste en Europa y el Burnley enlaza 15 jornadas sin ganar

Bryan Brobbey abrió el marcador con el 1-0 en el minuto 10, tras tocar en un defensa; Habib Diarra agrandó la diferencia a la media hora, con el 2-0 después de un rechace dentro del área, y Chemsdine Talbi anotó el 3-0 con un golazo de rosca con la derecha desde fuera del área.

La última victoria del Burnley data del pasado 26 de octubre, cuando se impuso por 2-3 al Wolwerhampton, el único equipo al que supera en la tabla en la actualidad.