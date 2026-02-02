Acuerdo entre Rennes y Liverpool para que Jérémy Jacquet vaya al club británico en julio

"Jérémy Jacquet se incorporará al Liverpool, uno de los pilares del fútbol continental, a partir del 1 de julio de 2026. Antes de llegar a Inglaterra, el defensa terminará la temporada 2025/2026 en el Rennes", anunció esta noche el club francés en un comunicado.

Rápido y espigado como Raphäel Varane, el central del Rennes Jérémy Jacquet, de 20 años, habría firmado, por tanto, por una cantidad inusual para un jugador que suma apenas 36 partidos en primera y que, según 'Transfermarkt', tiene un valor de mercado de 20 millones.

Con cerca de 1,90 metros de estatura, técnicamente fiable y ágil, el defensor tiene como uno de sus modelos a la leyenda del Real Madrid Varane.

"Me encanta su perfil, he visto muchos vídeos de él. También me gusta (Ibrahima) Konaté, tenemos el mismo perfil espigado", contaba en una declaraciones publicadas en la prensa francesa en septiembre de 2025.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Así, Jacquet podrá formar pareja en el eje de la defensa con el propio Konaté, uno de los pilares del Liverpool y de la selección de Francia.

El zaguero entró a los 12 años en la prolífica cantera del Rennes, de la que han salido últimamente Mathys Tel (Tottenham), Jeanuël Belocian (Bayer Leverkusen) y Desiré Doué (PSG), pero que también presume de haber formado al Balón de Oro de 2025 Ousmane Dembélé (PSG) o Eduardo Camavinga (Real Madrid).

Nacido el 13 de julio de 2005 en la localidad de la periferia parisina de Bondy -cuna de talentos como Kylian Mbappé, William Saliba y Randal Kolo Muani-, Jérémy Jacquet ya mostraba desde pequeño un enorme potencial que resultó frenado por problemas de crecimiento.

"Crecí de golpe 10 centímetros en un año. Sinceramente, fue difícil (...) Encadené lesiones en la espalda, en un talón, en la rodilla", relató en una entrevista a 'L'Équipe' el pasado año.

Tras superar esos percances físicos, debutó en la primera francesa a los 18 años, un 13 de enero de 2024, ante el Niza.

Con pocos minutos en el club bretón, fue cedido en la segunda parte de la 2023-2024 al Clermont-Ferrand, en el que logró encadenar más minutos, aunque no logró evitar un descenso de categoría.

El central se quedó cedido en el Clermont una temporada más, la 2024-2025, cuando encontró la regularidad que necesitaba, hasta que en este curso el Rennes lo recuperó. Esta temporada se afirmó como defensa titular de un equipo que marcha sexto.

Paralelamente, Jacquet ha sido internacional francés en las categorías inferiores. Entre sus participaciones más destacadas, la de la final del Europeo sub-19 de 2024, perdida ante España (2-0).