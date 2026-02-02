Cristiano Ronaldo no juega con el Al Nassr

Redacción deportes, 2 feb (EFE).- El delantero portugués Cristiano Ronaldo no juega el partido de este lunes contra el Al Riyadh en la liga saudí y ni siquiera forma parte de la relación de inscritos en la convocatoria para el encuentro como protesta, según ‘A Bola’, por la gestión de su club del Fondo de Inversión Pública del país en comparación con otros equipos de la misma competición, como el Al-Hilal.