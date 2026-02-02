Cristiano Ronaldo no juega con el Al Nassr

El astro luso no está ni en el banquillo en el duelo que se disputa en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd Stadium de Riad, según la relación de jugadores facilitada por la propia competición.
Sí están en el once del Al Nassr otros futbolistas de renombre como Íñigo Martínez, Sadio Mané o Joao Félix, dentro de la alineación ofrecida por Jorge Jesús, técnico del Al Nassr.
Según publicó este domingo ‘A Bola’, Cristiano Ronaldo está “descontento con la gestión que ha realizado el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí” de su club, al que llegó hace tres años, “especialmente en comparación con el trato que se ha dado a los rivales, también gestionados por el mismo fondo”, entre ellos el Al Hilal.