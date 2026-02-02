El Atlético ficha al centrocampista mexicano Obed Vargas hasta 2030

"Nuestro nuevo futbolista superó el pertinente reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento Vithas - Invictum del Hospital Universitario Madrid Arturo Soria, antes de dirigirse a las oficinas del club en el Riyadh Air Metropolitano. Allí fue recibido por nuestro consejero delegado, Miguel Ángel Gil, junto a quien rubricó su contrato con nuestra entidad", anunció el Atlético en un comunicado oficial, en el que no especifica que se vaya a ir cedido a ningún otro club, con lo que se prevé que se quede en la primera plantilla.

"Con su llegada al Atlético de Madrid comienza su primera experiencia profesional en Europa", añadió el club.

El Seattle Sounders se guarda un porcentaje de una futura venta, según comunicó el club estadounidense: "No se hacen públicos los términos completos del acuerdo, pero además de una tarifa de traspaso no revelada, Sounders FC mantiene un porcentaje de ventas en caso de un futuro traslado".

"Esta es una oportunidad tremenda para Obed y un momento de orgullo para Sounders FC. Este movimiento refleja su esfuerzo y ambición, así como el cuerpo técnico y de desarrollo del club desde la Academia hasta el primer equipo", dijo Craig Waibel, director general y director de Fútbol, de la entidad norteamericana.

"Desde que se unió a la Academia en 2019, Obed ha demostrado madurez, profesionalidad y compromiso con su crecimiento como jugador. Estamos emocionados de verle dar este siguiente paso con el Atlético de Madrid", añadió, en declaraciones recogidas por el Seattle Sounders.

"No podría estar más feliz por Obed. Se ha ganado esta oportunidad gracias a su ética de trabajo, competitividad y disposición a seguir mejorando cada día", apuntó, por su parte, el entrenador del Seattle Sounders, Brian Schmetzer.

"Lo hemos visto crecer hasta convertirse en un jugador seguro de sí mismo y con impacto que ha destacado en todas las situaciones que ha enfrentado. Este es un gran momento para Obed y su familia, y no tengo ninguna duda de que está listo para afrontar este reto con el Atlético de Madrid", agregó.

Nacido en Alaska, ha desarrollado toda su carrera en el Seattle Sounders estadounidense, desde las categorías inferiores hasta el primer equipo, con el que se enfrentó al Atlético el pasado 19 de junio en el Mundial de Clubes, con él como titular y con triunfo del conjunto de Diego Simeone por 3-1, aunque después sería eliminado en la última jornada pese a ganar al Botafogo.

"Obed se consolidó como una de las grandes promesas de la liga estadounidense gracias a su buen hacer en Seattle. Desde su debut ha disputado un total de 158 partidos oficiales, anotando ocho goles y repartiendo once asistencias", destacó el Atlético.

El centrocampista, internacional con la selección absoluta de México en tres ocasiones y con opciones de ir al Mundial del próximo verano, es declarado seguidor del Atlético de Madrid.

“Espero algún día poder llegar donde están ellos”, declaró entonces el jugador, que apenas siete meses después cumple un sueño y encara un desafío, con su salto al club madrileño y LaLiga española, aunque previsiblemente será primero cedido a otro equipo.

“Yo veía que todos los niños les gustaba el Barcelona y el Real Madrid y quería ser diferente. Me identificaba con el Atlético por la lucha, la garra que tenían, la final de la Liga de Campeones que llegaron, LaLiga que ganaron (en 2014) y me encantaba su forma de jugar”, recordó entonces en la página web del Seattle Sounders.

Ahora llega al Atlético, en el segundo movimiento del conjunto madrileño en este mercado de invierno en formato de entrada, junto a Ademola Lookman, media punta procedente del Atalanta, pero puede que no el último, ya que Rodrigo Mendoza, centrocampista del Elche, ultima su incorporación al equipo rojiblanco.

El límite del plazo es la medianoche de este lunes, cuando concluye el mercado de fichajes de invierno, en el que el Atlético también ha dado salida a cuatro jugadores: Javi Galán a Osasuna, Carlos Martín al Rayo Vallecano, Conor Gallagher al Tottenham y Giacomo Raspadori al Atalanta.