El Liverpool le quita a Jacquet al Chelsea por 70 millones

Procedente del Rennes, este central de 20 años e internacional con Francia sub21, se incorporará al Liverpool en verano y puede ser la solución a la posible marcha de Ibrahim Konaté, que termina contrato en junio.

El Chelsea trató de hacerse con los servicios del joven francés al comienzo del mercaod de fichajes, pero la oferta del Liverpool y la propuesta de los 'Reds' ha sido más atractiva para el futbolista, que disfrutará de sus últimos seis meses en Francia antes de recalar en el Liverpool de cara a la próxima temporada.

Este curso, Jacquet ha completado 19 encuentros con el cuadro francés.

La contratación de Jacquet supone una pequeña venganza para el Liverpool que en las últimas temporadas ha visto cómo jugadores que pretendían, como Moisés Caicedo, Romeo Lavia, prefirieron firmar por el conjunto de Stamford Bridge.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy