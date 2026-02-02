El mercado de invierno en las grandes ligas europeas, en 10 movimientos

- Antoine Semenyo (Del Bournemouth al Manchester City):

Los 72 millones de euros pagados por el Manchester City al Bournemouth por Antoine Semenyo suponen el traspaso más alto económicamente de todo el mercado de invierno en las grandes ligas europeas. Una operación exitosa hasta ahora para el equipo de Pep Guardiola. Ahí están los números, con cuatro goles y una asistencia en cinco partidos desde su traspaso.

- Marc Guehi (Del Crystal Palace al Manchester City):

El pasado verano, por minutos, su fichaje no fue válido por el Liverpool. Este invierno, el Manchester City ha apostado por el central internacional inglés de 25 años, procedente del Crystal Palace, por el que ha pagado 23 millones de euros para un rendimiento rápido en todas las competiciones que encara el equipo celeste. Ya ha jugado dos encuentros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- Lucas Paquetá (Del West Ham al Flamengo):

El internacional brasileño, jugador esencial en el West Ham y en su pelea por la permanencia en la ‘Premier League’, ha sido una de las sorpresas del mercado por su millonaria salida, por 42 millones de euros, al Flamengo de Filipe Luis, el actual campeón de la Copa Libertadores. Paquetá retorna a su club de origen siete años después de su traspaso al Milan en enero de 2019. En el West Ham jugaba desde el año 2022.

El atacante brasileño, cedido por el Real Madrid hasta el final de la temporada, sin sitio en el esquema de Xabi Alonso en el primer semestre en el club blanco, es una de las sensaciones del mercado de invierno, por su impacto en el Olympique de Lyon, con cuatro goles en cuatro encuentros para ser un aspirante a entrar en la Liga de Campeones. Su equipo ya ha alcanzado en la tercera posición al Marsella.

El vertiginoso extremo de 24 años, internacional español en tres ocasiones con un gol, da otro giro en su carrera. Cedido al Celta al inicio de la campaña, ahora recala en el Roma de Gian Piero Gasperini, en plena pugna por la Serie A y la Liga de Campeones en Italia, tras disputar 26 duelos en este curso con el conjunto vigués. Es propiedad del Bayern.

- Dro Fernández (Del Barcelona al París Saint Germain):

Pedro Fernández, ‘Dro’, no aceptó la oferta de renovación del Barcelona y emprendió rumbo al París Saint-Germain de Luis Enrique Martínez, el vigente campeón de Europa, con el que ha firmado un contrato hasta 2030. El traspaso le costó unos ocho millones de euros. El centrocampista ofensivo de 18 años todavía no ha debutado con su nuevo equipo.

- Brennan Johnson (Del Tottenham al Crystal Palace):

Entre el mercado de verano de 2023 y el de invierno de 2026, el atacante ha movido 95 millones de euros en dos traspasos. El primero, del Nottingham Forest al Tottenham, del que se va ahora, tras 107 encuentros y 27 goles, al Crystal Palace, que ha pagado 40 millones de euros por su traspaso. Ha jugado ya seis partidos sin gol con su nuevo club.

- Rayan (Del Vasco da Gama al Bournemouth):

A sus 19 años, por 28 millones de euros, procedente del Vasco de Gama (surgido de su cantera, ha jugado 99 partidos con 25 tantos pese a su juventud), Rayan jugará una de las competiciones más exigentes del mundo, la ‘Premier League’ inglesa, a las órdenes del español Andoni Iraola, que ya le ha dado un encuentro, en el que asistió en un gol, el pasado sábado en la victoria por 0-2 frente al Wolwerhampton. Jugó 22 minutos.

- Giacomo Raspadori (Del Atlético de Madrid al Atalanta):

Fichado el pasado verano por el Atlético de Madrid por 22 millones de euros al Nápoles, con el que se proclamó campeón de la Serie A con un papel decisivo en las últimas jornadas, el internacional italiano ha regresado a su país seis meses después, con apenas cuatro encuentros como titular a las órdenes de Diego Simeone, con el Mundial a la vista y con la apuesta decidida por él del club ‘neroazzurro’. También pujaron Roma y Lazio por él.

- Conor Gallagher (Del Atlético de Madrid al Tottenham):

Sin triunfar en el Atlético de Madrid, empleado en todos y cada uno de los 27 partidos disputados por el conjunto rojiblanco hasta su marcha, pero casi siempre como recurso fuera del once titular, el centrocampista inglés regresó a Londres para reforzar al Tottenham a cambio de 40 millones de euros. Es una ocasión para revalidarse, con el Mundial 2026 a la vista el próximo verano.