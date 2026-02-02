El Nápoles ficha a Alisson para reforzar su ataque

"El Nápoles anuncia que ha adquirido los servicios deportivos del futbolista Alisson de Almeida Santos del Sporting Clube de Portugal en régimen de préstamo con opción de compra", informó el club italiano.

Nacido el 27 de septiembre de 2002, el delantero brasileño se formó en la cantera del Vitoria. Posteriormente, jugó en el Náutico, el Figueirense y el União Leiria. Fichado por el Sporting en el verano de 2025, marcó tres goles en la Liga de Campeones contra el Kairat, el Marsella y el Athletic Club de Bilbao.

La llegada de Alisson refuerza un equipo mermado por las bajas y ofrece una alternativa a Antonio Conte en banda.