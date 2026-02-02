El Real Madrid cierra un nuevo mercado invernal sin fichajes y con la salida de Endrick

Desde el 18 febrero de 2020, cuando el Real Madrid fichó con 18 años al brasileño Reinier Jesus Carvalho, procedente del Flamengo, el club madridista no ha acudido al mercado de invierno.

No le dio resultado en la última ocasión con el fichaje del que bautizaban como 'el nuevo Kaká' y que nunca tuvo oportunidad de triunfar con el Real Madrid, enlazando cesiones hasta desvincularse del club. En su presentación se apuntó hacia el brasileño como "una de las estrellas emergentes del fútbol mundial", según definió Florentino Pérez.

Mejor resultado le dio su anterior apuesta en el mercado invernal, cuando el 6 enero de 2019 se havía oficial la llegada al Real Madrid de Brahim Díaz, con 19 años, desde el Manchester City.

En su política actual, el conjunto madridista apuesta por el mercado veraniego como el momento para configurar sus plantillas y no contempla llegadas a mitad de temporada al primer equipo. Sin embargo, en el pasado hubo jugadores que marcaron una época que llegaron en esta ventana, como el brasileño Marcelo y el argentino Gonzalo Higuaín, en enero de 2007, o Casemiro en el mismo mes de 2013.

Nombres como Christian Panucci, Lass Diarra, Julien Fabubert, Emmanuel Adebayor y Martin Odegaard o Lucas Silva también llegaron a la casa blanca en el mercado invernal en el pasado.