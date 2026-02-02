El uruguayo Martín Fernández llega cedido al Albacete

El pivote uruguayo dio sus primeros pasos en las categorías inferiores del Liverpool de Montevideo, cumpliendo cada fase de crecimiento hasta debutar con el primer equipo en partido oficial en el año 2019.

Siguió progresando en la disciplina uruguaya, ganando peso y siendo clave en torneo clausura que el Liverpool obtuvo en 2020.

Ya en 2022, tras un buen desempeño, recaló en Boston River, también del torneo uruguayo, del que llegó a ser capitán.

En enero de 2024 emprendió una nueva aventura en el fútbol argentino siendo cedido a Gimnasia y Esgrima La Plata de la Primera división argentina, volviendo después a Boston River para luego salir traspasado, el pasado verano, de nuevo al fútbol argentino, al equipo rojinegro.

En total ha disputado 143 partidos oficiales entre Uruguay y Argentina.