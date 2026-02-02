El uruguayo Matías Vecino firma por el Celta hasta 2027

"Con un perfil capaz de actuar tanto de mediocentro como de pivote, Matías destaca por su presencia física, su capacidad de recuperación y un notable criterio en la distribución de balón. Su incorporación encaja plenamente en el modelo de juego de Claudio Giráldez, reforzando así el conjunto celeste para afrontar un tramo decisivo de la temporada", destacó el Celta en un comunicado.

El segundo refuerzo invernal del Celta tras Fer López llega a Balaídos después de una larga etapa en Italia, donde defendió las camisetas de Empoli, Fiorentina, Cagliari, Inter de Milán y Lazio, acumulando más de 300 partidos en la máxima categoría del fútbol de ese país y 29 goles.

El centrocampista uruguayo será presentado este martes, a las 17.30 horas en el estadio municipal de Balaídos.