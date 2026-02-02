Osasuna se despide de Sheraldo Becker, que pone rumbo a Alemania

Becker ya es historia en Osasuna. El conjunto navarro y el Mainz 05 han alcanzado un acuerdo para la cesión del futbolista Sheraldo Becker para lo que resta de temporada 2025/26. El compromiso incluye una opción de compra obligatoria en caso de que el equipo alemán permanezca en la Bundesliga y la consecución de un hito individual del jugador.

La entidad le agradece a Sheraldo Becker "su trabajo diario, aportación al grupo y comportamiento impecable durante estos meses, así como le desea suerte en este nuevo reto profesional".