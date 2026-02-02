Paquetá explica su vuelta al Flamengo por el buen momento del club: "Mis ojos brillaban"

Paquetá, exjugador del West Ham inglés, dijo que recibió ofertas de otros equipos europeos y hasta del Chelsea, pero que puso sus "sueños en la balanza" y se decantó por el club de Río de Janeiro por una mezcla de razones personales y profesionales.

"Los resultados hablan por sí solos, fue un año victorioso... eso hacía que mis ojos brillasen", declaró en rueda de prensa, tras ser fichado por 42 millones de euros, la contratación más cara del fútbol brasileño.

En el lado personal, el centrocampista de 28 años señaló que todavía se siente muy ligado al Flamengo, equipo de su ciudad natal y a cuya división base entró hace dos décadas.

"Todos saben cuánto amo a este club; crecí aquí, es mi casa", afirmó, antes de decir que era una cuestión de "sentimiento e identidad".

Al mismo tiempo, Paquetá reflexionó sobre el impacto que ha tenido su paso de siete años por Europa, durante los cuales también jugó con el Lyon y el Milan, y aseguró que regresa a Brasil hecho una "persona diferente" y con "la piel más dura".

"Vuelvo con más experiencia; en todos los lugares por los que pasé aprendí un poco, intenté evolucionar", dijo.

En Brasil, Paquetá afirmó que su objetivo es "luchar" por títulos y admitió su frustración después de que el club comandado por el técnico Filipe Luís perdiera la final de la Supercopa ante el Corinthians por 0-2 el domingo, en el que fue su debut con el equipo.

Aunque no fue uno de los titulares, el jugador salió al campo en la segunda mitad y tuvo algunas oportunidades de gol que no se concretizaron.

"No fue la manera como me hubiese gustado debutar y me reclamo por eso, pero pretendo encontrar el mejor nivel físico cuanto antes, porque sé que las cosas van a suceder naturalmente y que voy a ayudar al Flamengo", afirmó.