Rodrigo Ely vuelve al Almería, procedente del Gremio, y Aridane rescinde su contrato

En su primera etapa como rojiblanco, el futbolista de Lajeado (estado Río Grande do Sul), de 32 años y que tiene también la nacionalidad italiana, llegó al Almería en marzo de 2022 como jugador libre y en esa campaña fue una pieza clave en el ascenso a Primera, con doce partidos jugados y tres goles.

En la 2022-23 jugó 36 encuentros de Liga y también fue capital para la permanencia del equipo en la máxima categoría, hasta que en la pretemporada de la 2023-24 alcanzó un acuerdo con el club para regresar al Gremio de Porto Alegre, del que con 19 años había dado el salto a Europa (Reggina, Milan, Varese, Avellino, Alavés y Nottingham Forest).

Rodrigo Ely presenció el pasado domingo el partido en el que el Almería ganó 4-2 al Ceuta y este lunes, tras pasar el preceptivo reconocimiento médico, ya se entrenó con sus nuevos compañeros a las órdenes del técnico Joan Francesc Ferrer 'Rubi'.

Es el tercer refuerzo del conjunto almeriense en este mercado invernal, tras el delantero Miguel de la Fuente, procedente del Leganés, y del extremo Jon Morcillo, del Albacete.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el apartado de salidas, la UD Almería anunció este lunes que ha alcanzado un acuerdo con el central canario Aridane para la rescisión de su contrato, después de que, desde su llegada el pasado septiembre como agente libre, haya disputado cinco partidos de Liga y dos de la Copa del Rey.