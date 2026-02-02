Wesley Ribeiro: Espero poder contribuir al equipo con goles, asistencias y victorias

El extremo carioca, que debutó anoche con su nuevo equipo en el tramo final del derbi ante el Athletic Club (1-1), ha participado esta tarde en un acto de firmas promocional de la Real Sociedad en el que previamente ha respondido a las preguntas de los periodistas.

Wesley Riberio se ha mostrado "muy feliz" por haber recalado en San Sebastián y por tener la oportunidad de estar en una de las mejores ligas de Europa, en la que ha mostrado su disposición a continuar mejorando su nivel.

Ha precisado que, tras aterrizar el pasado viernes en la capital guipuzcoana, su primer entrenamiento "fue muy bueno", a pesar de que acababa de llegar de viaje y aún "estaba un poco ansioso".

También ha expresado su alegría por haber podido debutar este domingo ante el Athletic Club, un partido en el que, según ha comentado, la Real estaba bien hasta que se produjo la expulsión de Brais Méndez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ha explicado que, cuando él saltó al campo, le habían pedido que ayudara al equipo a "dar continuidad a la presión" para intentar hacer el 2-0, pero "infelizmente" se produjo la expulsión y tuvo que ayudar defensivamente.

En este punto, se ha mostrado autocrítico al reconocer que en la acción del empate de los vizcaínos él podría haber ayudado "un poco más", motivo por el que ha recalcado que intentará "mejorar" para poder ayudar al equipo en labores defensivas.

Tras mostrarse confiado en que la Real logre "buenas victorias en los próximos partidos", ha recordado que el conjunto txuri urdin disputa el próximo miércoles el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Alavés.

Respecto a la razón de que eligiera fichar por la Real Sociedad, ha desvelado que ya hacía "algún tiempo" que sus agentes estuvieron hablando con él sobre esta oportunidad, y quedó "muy feliz" por llegar a Europa.

"Tengo que agradecerle a Dios por darme la oportunidad y espero poder contribuir al equipo con goles, asistencias y victorias", ha insistido.

Wesley se ha definido como un jugador que gusta de la confrontación individual y del "mano a mano" en la faceta ofensiva. Ha aclarado que su posición es la de extremo y ha dicho que, aunque puede jugar en las dos bandas, prefiere hacerlo por la izquierda.

Ha señalado también sentirse "muy feliz" por la acogida que le han dispensado en el club y se ha mostrado "muy agradecido" a todos porque la acogida "ha sido increíble" y se siente "como si estuviese en casa".

En cuanto al tiempo que ha compartido en el Al-Nssr saudí con el exjugador de la Real Sociedad Iñigo Martínez, ha explicado que son amigos y tiene una "buena relación con él".

Ha comentado que siempre estaban "jugando a cartas" y que le habló muy bien de la Real Sociedad, de su estadio y de la ciudad.

El jugador, que ha llegado cedido hasta final de temporada con una opción de compra por parte de la Real Sociedad, ha confiado en quedarse más tiempo en el conjunto donostiarra porque LaLiga es una de las "más grandes" de Europa y está encantado en el equipo, ha dicho.

Wesley se ha atrevido incluso con el euskera en su primera comparecencia ante la prensa y ha afirmado que su objetivo es continuar "'poliki, poliki'" (despacio, despacio) hasta conquistar "grandes victorias" con la Real Sociedad.