Eddie Howe: Tonali está "muy feliz y comprometido" con el Newcastle

"Hablé con él el lunes y su único foco es el partido contra el Manchester City y tratar de ganarlo. No hay absolutamente ningún problema con él. Está muy feliz y comprometido", explicó el técnico en la rueda de prensa previa a la vuelta de semifinales de la Copa de la Liga que disputarán este miércoles contra el conjunto de Pep Guardiola.

Las especulaciones surgieron en el último día del mercado de invierno, cuando distintos medios apuntaron a un supuesto interés del Arsenal, líder de la Premier League, por el internacional italiano para cubrir la lesión de Mikel Merino, que pasará por quirófano por la fractura en el pie por la que peligra el resto de temporada.

El centrocampista llegó a St James’ Park en 2023 procedente del Milan con un contrato de cinco años y, tras cumplir una sanción de diez meses por apuestas deportivas, firmó una ampliación de un año más como muestra de agradecimiento por el apoyo recibido durante ese periodo.

"Nuestros mejores jugadores siempre van a atraer miradas de otros clubes. Esa es la realidad del fútbol. Queremos mantener al grupo unido para seguir progresando y, por supuesto, Sandro juega un papel fundamental en esto", afirmó Howe.

