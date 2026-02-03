El español Pablo Valerón se une a la Academia Cristiano Ronaldo, cantera del Sporting luso

En declaraciones compartidas por su nuevo club, Valerón prometió mostrar su "mejor versión" y señaló como objetivo llegar al primer equipo de los 'leones', donde militan su compatriota Iván Fresneda y uno de sus referentes, el exjugador del FC Barcelona Francisco Trincão.

"Estoy muy contento de estar en este gran club y con muchas ganas de darlo todo para llegar lo más lejos posible", afirmó.

El canario, que llega procedente del Tenerife, destacó que puede jugar tanto de delantero como de mediocampista ofensivo y que destaca por su "visión de juego y remate".

El Sporting será el tercer club en la carrera de Pablo Valerón, que además del Tenerife pasó por las categorías inferiores del Las Palmas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy