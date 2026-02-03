Guardiola bromea: "No entiendo que el club no gaste más"

El City se ha gastado 72 millones en Antoine Semenyo y 23 en Marc Guéhi este enero, lo que supone un gasto total cercano a los 500 millones desde el comienzo de 2025. En este mercado han recuperado parte de lo invertido con la venta de Oscar Bobb al Fulham.

"Somos séptimos en la tabla de gasto total -restando ventas- en los últimos cinco años. Me pregunto por qué el club no gasta más dinero. Estoy un poco enfadado con ellos. Buena suerte a los seis equipos que tenemos por delante en los últimos cinco años", dijo Guardiola entre risas.

Desde el comienzo de la temporada 2024-2025, el City se ha gastado 544 millones de euros en fichajes y ha vendido por valor de 243 millones. Esto le coloca como el vigésimo en el último año y medio en la Premier League, justo por delante de Arsenal, Manchester United y Tottenham Hotspur. Sin embargo, en cuanto a gasto, solo les supera el Chelsea.

Desde el comienzo de la 2024-2025, el City no ha ganado ningún título, pero este miércoles tiene la oportunidad de alcanzar una final si sostiene el 0-2 que logró contra el Newcastle United en las semifinales de la Copa de la Liga.

"Tenemos la oportunidad de llegar a nuestra quinta final en diez años en la Copa de la Liga. El resultado de la ida por supuesto que es bueno, pero hemos jugado muchas veces contra el Newcastle y sabemos del orgullo que tienen y que son un equipo de Champions League, así que tenemos que estar preparados y ver cómo los jugadores se recuperan después de un parido duro contra el Tottenham", apuntó Guardiola en la rueda de prensa de este martes.

El City jugará contra el Newcastle sabiendo ya el posible rival en Wembley, después de que Arsenal y Chelsea disputen la otra semifinal este martes. Los 'Gunners' se llevaron la ida por 2-3.