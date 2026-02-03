La Conmebol lanza campaña para combatir el racismo y la discriminación en las canchas

"Con esta campaña enviamos un mensaje claro y contundente: no hay lugar para el racismo, la violencia ni la discriminación", dijo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, citado por un comunicado de prensa del ente rector del balompié sudamericano.

En el mismo texto se indica que la campaña lleva por nombre "El respeto es titular" y empleará a los capitanes de los equipos como "embajadores" del mensaje.

"El respeto es un valor innegociable y debe estar siempre en el centro de nuestro fútbol. Los capitanes representan liderazgo, ejemplo y compromiso dentro de la cancha, y por eso son la voz ideal para transmitir este mensaje", agregó Domínguez.

En la campaña, que se lanza el mismo día en que se inicia la primera fase previa de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de América, la Conmebol también invita a todos los actores del fútbol a asumir el respeto "como un compromiso compartido".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Porque el fútbol se vive mejor cuando el respeto es protagonista", añadió la Conmebol en el comunicado.