Lookman, en la primera prueba del once titular contra el Betis

Sin Pablo Barrios, con una sobrecarga y en duda para ese encuentro, ni Alexander Sorloth, también en duda por el traumatismo craneoencefálico sufrido el pasado sábado contra el Levante, ni Nico González, con trabajo específico en el gimnasio, el primer ensayo del técnico ubicó al internacional nigeriano dentro del posible once frente a los verdiblancos.

Aún hay un entrenamiento más, este miércoles, que terminará por definir la alineación, en la que, por el momento, Simeone contó con Lookman como segundo punta, por detrás de Julián Alvarez, suplente por rotaciones ante el Levante y de vuelta al once contra el Betis, en el que buscará terminar con la racha de diez partidos seguidos sin marcar un gol.

Antoine Griezmann, ya recuperado de una lesión después de tres encuentros de baja, empezaría en el banquillo.

Al once retornará Giuliano Simeone, ya recuperado de un proceso viral, por el flanco derecho, con Marcos Llorente y Johnny Cardoso en el centro del campo, a la espera de si Pablo Barrios está o no disponible. Koke Resurrección empezaría como suplente en La Cartuja.

Thiago Almada ocupó la banda izquierda, aunque no se entrenó Nico González, que juega por ese sector. Eso implicaría, además, la suplencia por segundo choque seguido de Álex Baena.

En defensa, José María Giménez regresará al centro de la zaga para formar junto a David Hancko, mientras que la posición más adelantada de Llorente trasladaría a Marc Pubill al lateral derecho. En el izquierdo jugará Matteo Ruggeri y la portería será, como ha ocurrido durante toda la competición, con actuaciones destacadas, para Juan Musso.