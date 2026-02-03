Mestalla pone en juego una semifinal para dos equipos coperos y con problemas en LaLiga

El Valencia, con ocho títulos de Copa, intentará volver a clasificarse a semifinales tras cuatro años de ausencia y el Athletic, con veinticinco títulos coperos, buscará retomar el camino de la temporada 2023-24, una edición en la que se proclamó campeón 40 años después. Esa penúltima eliminatoria será la única del torneo a doble partido.

Aunque al equipo vasco el estadio valencianista no se le da muy bien en la Copa, ya que solo ha ganado un partido de ocho que ha disputado, en el recuerdo quedan dos precedentes próximos, con un encuentro para cada equipo.

En el más reciente, los cuartos de final de la temporada 2022-23, el Athletic eliminó al Valencia (1-3), mientras que, en el anterior, el equipo valencianista se impuso en semifinales a los Leones, para pasar a una final en la que perdieron ante el Betis en los penaltis en el estadio de La Cartuja.

En Mestalla se espera un gran ambiente y casi todas las entradas están vendidas. En otra temporada sin Europa, en la que el equipo vuelve además a luchar por no descender, la Copa supone una ilusión en el club y en la afición local.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para el partido, Carlos Corberán no podrá contar con los lesionados Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby y Thierry Rendall, mientras que sí podrá disponer de Guido Rodríguez, ausente en el último partido por una gastroenteritis, y el exjugador del Athletic Unai Núñez. Los dos recién incorporados podrían debutar con el Valencia este miércoles.

No obstante, el Valencia tiene a cuatro jugadores tocados, según desveló este martes su técnico Carlos Corberán, que no dijo quiénes son.

Por su parte, el el Athletic afronta la eliminatoria con la intención de olvidar sus penas ligueras y encontrar además el punto de apoyo que necesita para apagar las luces de alarma encendidas desde hace varias semanas.

A solo tres puntos del descenso antes de afrontar una serie clave de tres partidos ante el Levante, el Oviedo y el Elche, la situación liguera condiciona a un equipo consciente de que la Copa, su torneo fetiche, puede proporcionarle autoestima y devolver la ilusión a unos aficionados deprimidos con su equipo.

Los argumentos futbolísticos que despliega el conjunto bilbaíno no invitan al optimismo, pero sucesos como 'el milagro de Bérgamo', la increíble victoria hace dos semanas ante el Atalanta en 'Champions', o el punto rescatado el domingo cuando peor pintaban las cosas para los rojiblancos en el derbi vasco, aparecen como brotes verdes a los que agarrarse.

En el otro lado de la balanza, un partido más, están las bajas que está vez castigan con crudeza al centro de la defensa. Paredes está sancionado por su expulsión en León y los internacionales Vivian y Laporte si llegan a tiempo lo harán recién recuperados de sendas lesiones.

Con Egiluz y Yeray aún fuera de combate Valverde no tiene centrales específicos disponibles o en plena condición y deberá tirar de nuevo de Yuri, quizás de Lekue o hacer debutar a un canterano -Monreal o De Luis- para cerrar la defensa.

Y en ataque el técnico tiene también además la baja capital por lesión de Oihan Sancet y a un Nico Williams mermado y cada partido más incómodo sobre el campo por su pubalgia.

Valencia: Dimitrievski: Foulquier, Tárrega o Copete, Núñez, Gayà; Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma; Lucas Beltrán y Hugo Duro o Sadiq.

Athletic: Padilla; Gorosabel, Lekue, Yuri, Adama; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Berenguer, Navarro; y Guruzeta.

Árbitro: Víctor García Verdura (Comité catalán).