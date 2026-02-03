Simeone, aún sin Barrios ni Sorloth a dos días de la visita al Betis

Ambos siguen en duda para el compromiso del jueves y no se entrenaron en la sesión matutina de este martes, dentro de sus respectivos procesos de recuperación, como tampoco lo hizo Nico González, que tuvo trabajo específico en el gimnasio del Centro Deportivo de la localidad madrileña de Majadahonda.

El resto de efectivos sí trabajaron a las órdenes de Diego Simeone, incluidos los tres fichajes en este mercado de invierno: Ademola Lookman, Obed Vargas y Rodrigo Mendoza, procedentes del Atalanta, el Seattle Sounders y el Elche, respectivamente, para reforzar la plantilla del técnico, que será de 23 jugadores para el segundo tramo del curso.