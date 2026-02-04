Almeyda se centra de lleno en la visita del Girona

Después de que en la tarde del martes dirigiese en la ciudad deportiva sevillista una sesión de recuperación tras la goleada encajada en la noche del lunes en Mallorca (4-1), el equipo se ejercitó este miércoles en una sesión marcada por el viento y la lluvia.

Almeyda no pudo contar con cuatro jugadores por diversas lesiones, la última la del defensa Andrés Castrín, quien sufrió un golpe en la sesión del pasado domingo, previa al partido de Mallorca, pese a lo que viajó a Palma, aunque no jugó, ya que su evolución fue desfavorable y se recupera de una contusión en el cuádriceps de la pierna derecha.

También están de baja dos extremos, el belga Adnan Januzaj y el suizo Rubén Vargas, quienes desde hace varias semanas rehabilitan sendas lesiones musculares, mientras que otro ausente de los entrenamientos es el central brasileño Marcao Teixeira.

Marcao fue operado en Barcelona a finales del pasado enero de una fractura del escafoides del pie izquierdo, por la que estará varios meses de baja.

El técnico argentino, además, deberá ver en estos días la evolución de la forma física de jugadores como los centrales César Azpilicueta y el francés Tanguy Nianzou, que la pasada semana trabajaron con el grupo pero que no fueron convocados para el encuentro el lunes.

El centrocampista serbio Nemanja Gudelj, por contra, ya estará disponible para la próxima cita sevillista tras perderse la de Mallorca por estar sancionado por acumulación de amonestaciones.