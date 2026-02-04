Fútbol Internacional
04 de febrero de 2026 - 08:55

Álvaro Fidalgo se estrena a las órdenes de Pellegrini

Sevilla, 4 feb (EFE).- El centrocampista Álvaro Fidalgo ha entrenado este miércoles por vez primera, tras fichar hasta 2030 procedente del América de México, a las órdenes del técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini, para preparar los cuartos de final de la Copa del Rey de este jueves en La Cartuja ante el Atlético de Madrid, en una sesión en la que, en los minutos iniciales abiertos a los medios, no ha estado el delantero colombiano Cucho Hernández.

Por EFE

Fidalgo se ha estrenado así como verdiblanco tras su presentación oficial, en la que dijo llegar en perfectas condiciones físicas para ser convocado para el duelo copero, en el que no estará Cucho Hernández por las molestias musculares que lo han mantenido ausente en las últimas convocatorias de Pellegrini y por las que aún trabaja al margen del del grupo.

Sí ha entrenado con normalidad con el resto de sus compañero el extremo brasileño Antony dos Santos, quien en la sesión del martes hizo trabajo específico por las molestias que sufre en el pubis y que se apunta así al duelo ante los de Diego Simeone.

Siguen ausentes por lesión Isco Alarcón, el argentino Giovani Lo Celso, el marroquí Sofyan Amrabat y Héctor Bellerín.