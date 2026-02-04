Álvaro Fidalgo se estrena a las órdenes de Pellegrini

Fidalgo se ha estrenado así como verdiblanco tras su presentación oficial, en la que dijo llegar en perfectas condiciones físicas para ser convocado para el duelo copero, en el que no estará Cucho Hernández por las molestias musculares que lo han mantenido ausente en las últimas convocatorias de Pellegrini y por las que aún trabaja al margen del del grupo.

Sí ha entrenado con normalidad con el resto de sus compañero el extremo brasileño Antony dos Santos, quien en la sesión del martes hizo trabajo específico por las molestias que sufre en el pubis y que se apunta así al duelo ante los de Diego Simeone.

Siguen ausentes por lesión Isco Alarcón, el argentino Giovani Lo Celso, el marroquí Sofyan Amrabat y Héctor Bellerín.