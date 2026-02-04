Arshavin, mejor futbolista ruso del siglo XXI por delante de Akinféev o Zhirkov

Arshavin, que trabaja actualmente de comentarista en la televisión rusa, fue el único jugador mencionado por los 50 periodistas que participaron en la encuesta convocada por el diario Sport-Express.

Fue votado como el mejor por 29 periodistas para un total de 466 puntos, por delante de Akinféev, que sumó 433 con trece primeros puestos.

Arshavin, que fue considerado uno de los mejores jugadores de la Eurocopa de 2008 -Rusia fue semifinalista-, ganó la Copa de la UEFA con el Zenit en 2008 y jugó cuatro temporadas en el Arsenal de Londres.

Zhirkov, que ganó junto a Akinféev la Copa de la UEFA en 2005, fue tercero con 312 votos.

Además de la Eurocopa, Akinféev disputó el Mundial de Rusia, en el que el país anfitrión eliminó a la selección española en la tanda de penaltis de los octavos de final, dos de los cuales fueron detenidos por el guardameta del CSKA.

Tuvo muchas ofertas para abandonar el fútbol ruso, pero siempre fue fiel al equipo del Ejército ruso.

En la lista también figuran entre los diez primeros Ignashévich; el exsevillista Kerzhakov, Dzyuba; Alénichev, campeón de Europa con el Oporto; Pavlyuchenko; Semak y Golovín, que juega actualmente en el Monaco.

La leyenda del Celta de Vigo Alexandr Mostovói figura en el puesto decimonoveno con 22 puntos, seis más que Valeri Karpin, actual seleccionador ruso.

Otro futbolista en activo, el portero del PSG, Matvéi Safónov, formado en la cantera del Krasnodar, ocupa el número veintisiete con cinco puntos.