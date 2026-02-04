Fútbol Internacional
09:20

Barrios, listo contra el Betis; Sorloth, única baja de Simeone

Majadahonda (Madrid), 4 feb (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ya dispone de Pablo Barrios, que previsiblemente será titular este jueves en los cuartos de final de la Copa del Rey de España contra el Betis, en el que es baja Alexander Sorloth, que sigue con la recuperación de la brecha y el traumatismo craneoencefálico sufrido el pasado sábado contra el Levante.

Por EFE

El centrocampista ya está recuperado de una sobrecarga, por lo que se ha entrenado este miércoles con el grupo, justo a tiempo para el encuentro de este jueves, mientras que Sorloth continúa dentro del protocolo de conmoción cerebral establecido por los servicios médicos del club por el golpe en la cabeza del pasado sábado, que obligó a su sustitución en el primer tiempo.

Simeone recupera, además, a Giuliano Simeone, tras superar un proceso viral que lo ha dejado fuera de los dos últimos choques, y Antoine Griezmann, ya recuperado de la lesión muscular de bajo grado que lo ha apartado de los tres encuentros más recientes.

Y dispone de Nico González, que el martes se entrenó en el gimnasio con trabajo específico.

Este miércoles, el argentino retornó a la dinámica de trabajo del grupo y formará parte de la convocatoria para la visita al Betis.

