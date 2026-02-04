Chatiliez, nuevo jugador del Cartagena: "Es un proyecto muy chulo e interesante"

El chileno de 20 años cedido hasta el final de la presente campaña por el Huesca (Segunda), de la inmediata categoría superior, es internacional sub-20 con su país y se desenvuelve principalmente en la banda derecha, aunque puede hacerlo en cualquiera de las posiciones del frente de ataque.

De madre chilena y padre francés, se trasladó con su familia a Barcelona cuando tenía nueve años, se formó en La Masía y perteneció a las bases del Barcelona y de otros equipos de Cataluña hasta que llegó a Huesca hace una temporada y media, donde jugó 12 partidos en segunda división, en los que marcó un gol y dio una asistencia para marcar.

Debutó en la división de plata del fútbol español el 17 de noviembre de 2024 en el estadio Cartagonova, lo que lo animó a hacerlo su estadio de casa, comentó.

"Busco oportunidades y aportar mi granito de arena al equipo y sumar los minutos que no tuve tanto en Segunda. Daré lo mejor de mí durante estos meses", afirmó.

"Llevábamos semanas hablando y noté el interés que había en el club para mi incorporación, el mismo que tenía yo. Se acabó dando y estoy feliz por estar en Cartagena y en un club que siempre me trasladó mucha confianza", manifestó.

El director general del club, Víctor Alonso, dijo estar muy satisfecho con los fichajes realizado y que si se presenta alguna oportunidad más, la analizarán, aunque ha de ser un jugador que actualmente esté sin equipo.