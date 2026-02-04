Daniel Thioune, nuevo entrenador del Werder Bremen tras la destitución de Horst Steffen

"Hemos mantenido conversaciones muy buenas con Daniel. Su idea del fútbol, su forma de ser y su enfoque de nuestra situación deportiva actual han sido decisivos para la decisión. Estamos convencidos de que con él conseguiremos dar un giro a la situación", afirmó el director del Werder Bremen, Clemens Fritz.

Thioune, por su parte, se mostró confiado y optimista y afirmó estar deseando empezar a trabajar con el equipo.

"Estoy convencido de que lograremos trabajar juntos con éxito y alcanzar los objetivos del club. Tras las excelentes conversaciones mantenidas con los responsables, rápidamente tuve claro que quería ir al Werder, añadió.

Thioune entrenó en su último destino al Fortuna Düsseldorf y, previamente, el exjugador profesional trabajó como técnico jefe en el Hamburgo SV y el VfL Osnabrück.

El técnico de 51 años dirigirá ya este mismo miércoles a las 14.00 horas (12.00 GMT) el primer entrenamiento de su nuevo equipo.

Jan Hoepner, de 44 años, y que ya trabajó con Thioune en el Fortuna Düsseldorf, completará el equipo de entrenadores del Werder.

La decisión de desprenderse del anterior entrenador fue tomada por el club de la ciudad hanseática tras el empate 1-1 con el Borussia Mönchengladbach del sábado pasado.

Steffen, de 56 años, había asumido su cargo como entrenador para esta temporada de la Bundesliga, reemplazando a Ole Werner.

Desde entonces, el equipo de Bremen ha cosechado solo cuatro victorias, frente a nueve derrotas y siete partidos que concluyeron en empate.