Director deportivo descarta incorporar un central: "La prioridad era fichar un delantero”

En la rueda de prensa que ha ofrecido en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán tras presentar a Maupay, Cordón reveló que "para conseguir traerlo, hubo que luchar mucho durante todo el mes debido a las restricciones que marca LaLiga, que generan tremendas dificultades a todos los clubes" a la hora de reforzarse.

"Son las normas que marca LaLiga porque la han votado los clubes. Podríamos hacer la reflexión de por qué varios campeonatos han sobrepasado al nuestro o por qué los jugadores españoles se van fuera. Hasta el Championship -la segunda división inglesa- nos ha superado en gasto", argumentó.

El pacense eludió contestar sobre el ofrecimiento de Sergio Ramos de incorporarse al Sevilla como agente libre al indicar que no se ha "planteado fichar a un central", ya que la "única opción era fichar a un delantero -Maupay-, que ha agotado el dinero para inscribir futbolistas. Ésta es la realidad del Sevilla ahora mismo, no existe la posibilidad material de fichar a nadie más".

Además, Cordón confía en la mejora del rendimiento del equipo cuando estén "disponibles jugadores importantes de la defensa que han estado lesionados", como el francés Tanguy Nianzou, y manifestó que "cuando te meten muchos goles, no es una cuestión de una línea defensiva, es un problema colectivo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sea como sea, al director deportivo sevillista no le parece "tan importante el mercado como tener a todo el grupo comprometido para ir sumando puntos que saquen adelante esta situación complicada", y recordó que "hay diez equipos en cinco puntos, así que la pelea" por la permanencia "va a ser muy fuerte".

En este sentido, Cordón definió al argentino Matías Almeyda como "el entrenador que necesita el club en este momento concreto y con los condicionantes actuales", y destacó que para el preparador sevillista es un reto ir creciendo poco a poco, por lo que reiteró su "plena confianza en un trabajador nato" que ha sabido generar "un ambiente muy bonito en el grupo".