El Athletic jugará su sexta semifinal de Copa del Rey en las últimas siete temporadas

Desde el cambio de formato a partido único hasta cuartos en la campaña 2019-20 el equipo rojiblanco ha superado 25 de las 26 eliminatorias que ha disputado. La única ocasión en la que cayó eliminado fue la pasada campaña cuando perdió por 2-3 ante Osasuna en cuartos en un cruce celebrado en San Mamés.

Para meterse entre los cuatro mejores el Athletic apeó en dos ocasiones al Barcelona (2019-20 y 2023-24), en otras dos al Valencia (2022-23 y 2025-26), en una al Betis (2020-21) y en otra al Real Madrid (2021-22). De las cinco semifinales anteriores en tres llegó a la final -2020, 2021 y 2024- y en la última de ellas conquistó el título.