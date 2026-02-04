Haaland y Salah, los futbolistas que más impuestos pagan en el Reino Unido

El internacional noruego, que es el contribuyente más joven de la lista con 25 años, lidera el ránking tras abonar cerca de 20 millones de euros en impuestos en los últimos doce meses, impulsado por un salario aproximado de 580.000 euros semanales, además de 11,5 millones de euros procedentes de derechos de imagen y bonus.

En segunda posición figura el egipcio Mohamed Salah, con una contribución fiscal cercana a los 17 millones de euros, y, a continuación, aparecen Casemiro, centrocampista del Manchester United, y Raheem Sterling, que esta semana puso fin a su contrato con el Chelsea de mutuo acuerdo, con pagos estimados de 12,5 y 11,25 millones de euros, respectivamente.

A solo 120.000 euros de Sterling se sitúa el defensa del Liverpool Virgil van Dijk, mientras que los portugueses Bruno Fernandes (Manchester United) y Bernardo Silva (Manchester City) también destacan en la lista, ambos con pagos fiscales cercanos a los 10,45 millones de libras.

Tanto Haaland como Salah lograron, además, entrar en el top 100 de mayores contribuyentes del Reino Unido, ocupando los puestos 72 y 81, respectivamente, compartiendo espacio con figuras de primer nivel de la música, el deporte y los negocios como Harry Styles, Anthony Joshua y JK Rowling.

En el apartado empresarial, los hermanos Fred y Peter Done, fundadores del grupo de apuestas Betfred, encabezan por primera vez la Lista de Impuestos Anuales del Sunday Times, tras haber abonado una factura fiscal estimada de 464,1 millones de euros durante el último año.

El informe refleja que los 100 principales contribuyentes del país pagaron en conjunto 6.679 millones de euros, una cifra superior a los 5.782 millones registrados el año anterior.