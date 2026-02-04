Obed Vargas: “Ahora toca competir, batallar, jugar y demostrar de lo que estoy hecho”

“Quiero dar las gracias a toda la gente del Atlético de Madrid por esta oportunidad de estar aquí. Mis sentimientos son indescriptibles, la verdad. No sé cómo ponerlo en palabras. Es un sueño hecho realidad tener a mi familia aquí, ser del Atlético de Madrid desde niño, he visto grandes jugadores ser presentados en este mismo escenario, así que para mí es un orgullo estar aquí”, dijo en sus primeras palabras el futbolista de 20 años, con traje azul, camisa y zapatillas blancas, en el Auditorio del estadio Metropolitano.

“Se cumple un sueño, pero ahora es tiempo de trabajar. He sido aficionado y lo seguiré haciendo, pero ahora tengo otros trabajos que hacer. Tengo que demostrar dentro del campo y pelear todos los días por este club, que merece estar en lo más alto”, enfocó el futbolista procedente del Seattle Sounders y ya con dos entrenamientos con el Atlético.

Porque, incorporado ya al equipo, tras su presentación, con el primer encuentro ya a la vista, este jueves en la Copa del Rey contra el Betis, ahora le toca “competir con esos ídolos”.

“Batallar, jugar y demostrar de lo que estoy hecho. Por una razón se fijaron en mí y estoy acá”, reivindicó Obed Vargas, que ahora debe ganarse “la confianza” del técnico, Diego Simeone, y hacer su “propia historia y camino” en el Atlético de Madrid.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Obed Vargas se definió como un jugador “disciplinado”, que prioriza el equipo.

“Creo que soy un ‘8’ como inglés, ‘box to box’, que puede aportar mucho en la fase ofensiva y en la defensiva. Espero poder aportar eso y demostrárselo a todos los aficionados del Atlético”, miró hacia adelante el centrocampista, que tiene “muchos recuerdos” del equipo rojiblanco, del que es declarado seguidor desde niño.

“El primero fue justo en el Vicente Calderón (el antiguo estadio del Atlético de Madrid, ya desaparecido), que fui con mi papá a un partido del Atlético de Madrid de 'Champions' y fue el momento que yo me enamoré de esta institución y de este club”, rememoró el jugador nacido en Alaska.

A aquel niño de entonces le diría ahora “que siga soñando, haciendo lo que hizo, no cambiaría la historia por nada, que siga trabajando y siga soñando”, al tiempo que pensó en Antoine Griezmann cuando firmó por el club rojiblanco el pasado lunes y que apuntó al himno del Atlético de Madrid como la canción que define su actual momento.

Su fichaje fue a toda velocidad. “Todo avanzó muy rápido. Todos saben del amor que le tengo al club. Entonces, no había mucho que decir, la verdad”, remarcó.