Obed Vargas: Mis papás migraron a Alaska por un mejor futuro y estoy aquí por su esfuerzo

“Creo que este logro no es sólo mío, es de mi familia, mis abuelos, mi grupo de la gente que yo me rodeo. Ha sido un trabajo conjunto. Mis papás migraron de México a Alaska por un mejor futuro, yo crecí acá por eso con todos mis hermanos y hoy estoy aquí por el esfuerzo de ellos, el trabajo y el coraje y corazón que prendió del Atlético de Madrid”, dijo Vargas, acompañado de sus familiares en el auditorio del estadio Metropolitano.

“No es fácil salir de Alaska, jugar al fútbol, luego salir de Estados Unidos y estar acá. Entonces, estoy enfocado en lo que tengo que hacer y demostrarle a toda la gente del Atlético de Madrid que estoy hecho para estar aquí”, añadió.