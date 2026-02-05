Athletic-Levante, Sevilla-Girona y una jornada de agitación por la permanencia

El conjunto bilbaíno, un equipo de Champions esta campaña y ya semifinalista de la Copa del Rey, ha encendido las alarmas. Es undécimo, pero, sobre todo, está en riesgo en la clasificación, con un partido ya sólo de colchón sobre el antepenúltimo puesto del Rayo, y encima después de una dinámica tan negativa que dispara su preocupación: seis duelos sin ganar en el campeonato, dos de los últimos 18 puntos y un partido crucial con el Levante.

Hasta San Mamés, el escenario del último triunfo bilbaíno en esta Liga (el 6 de diciembre por 1-0 contra el Atlético de Madrid), llega el penúltimo de la tabla, pero en plena reacción. No sólo fue su empate de la última jornada con el Atlético (0-0), sino también su triunfo anterior frente al Elche (3-2), que lo han situado a cinco puntos de la salvación, con un partido menos que todos sus oponentes directos.

Bilbao es una prueba de fuego para el conjunto valenciano, en una jornada que pone sobre la mesa la intensa partida de la permanencia entre una cantidad inusual de equipos.

Tal es el atasco por eludir el descenso que hoy implica a todos los clubes del noveno para abajo de la tabla, en una distancia de cuatro puntos desde la novena plaza de Osasuna hasta el descenso que marca el Rayo.

En ello está el Sevilla de Matías Almeyda, cuya necesidad crece cada día, en la misma medida que sus preocupaciones y sus resultados negativos. Goleado el pasado lunes por el Mallorca por 4-1, tiene dos puntos ya de renta sobre el descenso. Nada más ha ganado uno de sus últimos seis choques, antes de recibir al Girona (duodécimo, un punto por encima suyo) en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El Getafe resiste un punto por delante del Rayo; el Alavés ha subido hasta la décima plaza, que realmente son solo tres puntos de distancia sobre el descenso, y los dos se enfrentan este sábado en Vitoria. El equipo de José Bórdalas encadena ocho jornadas sin ganar, con cinco derrotas; el conjunto de Eduardo Coudet enlaza dos triunfos.

Un duelo tan directo por la permanencia como el Rayo Vallecano-Oviedo. Antepenúltimo contra último, recién reencontrado el conjunto asturiano con la victoria en LaLiga después de catorce jornadas y recién caído a zona de descenso el bloque madrileño, con tres derrotas seguidas, la última con el Real Madrid (2-1).

Osasuna, también en esa competencia, visita este viernes al Celta, con el fichaje del club vigués del uruguayo Matías Vecino mientras mira a Europa; igual que se lo plantea ya de forma inevitable la Real Sociedad, a la misma distancia ya del descenso que de la sexta posición, seis puntos, bajo el influjo del efecto de Pellegrino Matarazzo, que pasa un nuevo examen este sábado contra el Elche y Éder Sarabia en Anoeta. El conjunto ilicitano es el único que aún no ha ganado como visitante en este curso liguero.

También están inmersos en esa apretada pugna tanto el Mallorca como el Valencia, los adversarios esta jornada del pulso por el campeonato que sostienen el Barcelona, que recibe el sábado al club balear en el Camp Nou, donde ha ganado todos y cada uno de sus partidos ligueros esta temporada, y el Real Madrid, que se desplaza el domingo a Mestalla con la baja de Vinicius por ciclo de cinco tarjetas amarillas, pero con Kylian Mbappé como goleador incontenible: 22 tantos en 22 jornadas.

El título (Barcelona y Real Madrid solo están separados por un punto a favor de los azulgranas) contra la salvación en ambos duelos, porque el Valencia, pese a su reacción de los últimos choques (dos victorias en los tres encuentros más recientes), sólo le lleva un punto al descenso, y porque el Mallorca, pese al 4-1 al Sevilla, solo aventaja en dos al Rayo.

A la estela de Barcelona y Real Madrid persiste la fe del Atlético de Madrid, aferrado a sus números en casa cuando reciba al Betis en el Metropolitano, esperanzado en un crecimiento como visitante hoy por hoy indispensable, con una inversión de 54 millones en este mercado de inverno (dio salida por 62 millones) y aún lejos de la cabeza de LaLiga, a diez puntos.

A trece ya se ha quedado, con un partido menos jugado, el Villarreal, por las tres jornadas seguidas sin ganar que atraviesa en las últimas semanas, con solo uno de los últimos nueve puntos. El lunes cierra la jornada contra el Espanyol, en una dinámica aún peor en 2026: cuatro derrotas en las últimas cinco citas. Europa exige una reacción al conjunto blanquiazul, que es sexto pese a su mala racha actual.

Rayo Vallecano - Oviedo (14:00 CET/13:00 GMT).

Barcelona - Mallorca (16:15 CET/15:15 GMT).

Real Sociedad - Elche (21:00 CET/20:00 GMT).

Alavés - Getafe (14:00 CET/13:00 GMT).

Athletic Club - Levante (16:15 CET/15:15 GMT).

Atlético de Madrid - Betis (18:30 CET/17:30 GMT).

Valencia - Real Madrid (21:00 CET/20:00 GMT).

Villarreal - Espanyol (21:00 CET/20:00 GMT).