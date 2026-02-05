Barça, Atleti, R.Sociedad y Athletic, semifinalistas de Copa, conocerán rival este viernes

Las eliminatorias, que serán a doble vuelta, empezarán la próxima semana.

La victoria este jueves por 0-5 del conjunto del argentino Diego Simeone contra el Betis del chileno Manuel Pellegrini en el estadio de La Cartuja completó el cuadro de los cuatro clubes en la penúltima ronda del torneo, tras los triunfos del Barcelona frente al Albacete, el martes, y del Athletic Club y la Real Sociedad frente al Valencia y el Alavés, respectivamente, el miércoles.

El sorteo será a las 13.00 horas (12.00 GMT) en la sede de la Real Federación Española de Fútbol.

La ida está prevista para la próxima semana, a falta de emparejamientos, fechas concretas y horario, mientras que la vuelta se disputará el 3, 4 o 5 de marzo.

