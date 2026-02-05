El Camp Nou supera otro trámite para abrir con 62.657 aficionados: plan de autoprotección

Según han informado a EFE fuentes de la Generalitat, el pasado 30 de enero la Comisión de Protección Civil de Cataluña homologó la revisión del plan de autoprotección (PAU) del Espai Barça, que incluye el Spotify Camp Nou, el Palau Blaugrana, el museo temporal, las oficinas del Fútbol Club Barcelona, una zona de obras donde habrá el futuro palau Blaugrana, el edificio FCB Escola y un área social.

La homologación del plan de Autoprotección, que discurre en paralelo a los trámites para obtener la licencia municipal, incluye el resto de fases pendientes hasta completar una ocupación máxima de 62.657 espectadores en el estadio barcelonista.

Según las fuentes, el objetivo de apertura de todo el recinto, con la tercera gradería todavía en construcción, no está prevista en la actual revisión del Plan de Autoprotección que se acaba de homologar, por lo que tendrá que ser objeto de un nuevo plan de Autoprotección.

La tramitación especial de este plan de autoprotección se ha acordado en varias reuniones de Protección Civil con los representantes el FC Barcelona para disponer en todo momento de un plan que sea lo más fiel posible a la realidad y que permita al club gestionar las eventuales emergencias que se puedan producir. EFE.

